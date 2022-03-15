الجراري: منع تصدير بعض المواد الغذائية الأساسية من مصر سيؤدي لأزمة اقتصادية كبيرة في ليبيا

أكد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري أن وزارة الاقتصاد المصرية أصدرت قرارا بمنع تصدير بعض المواد الغذائية الأساسية اللازمة للمواطن إلى خارج الدولة، ما يؤثر سلبًا على السلع في السوق الليبي ويؤدي لأزمة اقتصادية كبيرة جدًا بحسب وصفه .

وقال الجراري في تصريحات صحفية إنه طالب في الفترة الماضية من رئاسة الوزراء ووزارة الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال ومصرف ليبيا المركزي بإيجاد حل بديل وسريع لدعم هذه السلع وتوفيرها بعيدًا عن مصر وأوكرانيا.

لافتا إلى أنه في انتظار رد المسؤولين لاستيراد هذه المواد أو الاتصال بالدولة المصرية للسماح لليبيا باستيراد المواد الغذائية اللازمة.

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