وزير الخارجية والتعاون الدولي: هدفنا خدمة الوطن والدولة بترسيخ وتقوية التواجد والحضور والتمكين في السياسة الدولية

وجه وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبد الحافظ قدور، اليوم الثلاثاء، كلمة للشعب الليبي عقب تأدية اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

قدور، وفي كلمته التي تابعتها قناتنا، قال: “تنفيذا لقرار مجلس النواب الليبي لمنح الثقة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا قمت اليوم باعتباري وزيرا للخارجية والتعاون الدولي بأداء اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لكي أبدأ عملي متوكلا على الله راجيا منه التوفيق والسداد، صحبة الفريق الوزاري المكلف بإدارة السلطة التنفيذية، خلال المرحلة الانتقالية الاخيرة المفضية باذن الله الى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال المدة المحددة لخارطة الطريق، والتعديل الدستوري الثاني عشر”.

وخلال كلمة أكد قدور على أن الهدف من وجود وعمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والعمل السياسي والدبلوماسي الخارجي عموما هو خدمة الوطن والدولة بترسيخ وتقوية التواجد والحضور والتمكين في السياسة الدولية، ومنظوماتها ومؤسساتها ووحداتها الاقليمية والنوعية، بما يحقق مصالحنا المشروعة، ويدعم الاستقرار والسلام والتنمية في بلادنا ولشعبنا، ويتيح افضل الفرص الممكنة للاستفادة من العلاقات الاقليمية والدولية في تحقيق التقدم والرخاء”.

وتابع: “أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي ستحرص وتعمل باذن الله وفق اسلوب المسارات المتواجدة على تعزيز وتوثيق التعاون والتفاهم والتكامل مع المحيط الجغرافي القريب، ودول الجوار والمجال الغربي والاسلامي والافريقي والمتوسطي، وبكل توازن لتحقيق مصالح ليبيا دولة شعبا ويمنح الترتيب والفاعلية لبلادنا بما تمتلكه من موقع وجغرافيا سياسية وامكانيات”.

وأضاف: “نلتزم ونتعاهد بالاحترام التام للاتفاقيات والمعاهدات التي تكون ليبيا طرفا فيها ولكل ما ما نتج عن المسارات والمؤتمرات الدولية وقرارات الامم المتحدة ومجلس الامن المتعلقة بليبيا، ونشيد بالدور الايجابي الكبير المتوازن التي قامت وتقوم به منظم الامم المتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا في تحقيق الاستقرار والسلام لبلادنا، ونتعهد باستمرار وزيادة التعاون معها لما يخدم ليبيا وشعبه”.

وتابع: “سنقوم باذن الله باعادة تنظيم وتطوير وزارة الخارجية والتعاون الدولي وانهاء كل الممارسات المخالفة للقوانين والانظمة والاعراف والعمل وفقا للاصول والانظمة وليس وفق الاهواء والانسجة، واعادة الاعتبار الى تقاليد العمل السياسي والدبلوماسي، والاستفادة المثلى من الخبرات والكفاءات التي تزخم بها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بما يحقق المصالح الوطنية العليا، وسوف اعمل بإذن الله بانسجام وتفاهم تام ضمن الفريق الحكومي المتكامل باعتبار الحكومة وحدة واحدة ملتزما بالسياسات التي تضعها وتعتمدها مساهما بفاعلية نجاح الحكومة وخدمة ليبيا الحبيبة”.