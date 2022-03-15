العثور على الطفلين «عامر واحميد السبيعي» غارقين في بركة مياه بسرت

أسفرت عمليات البحث عن الطفلين “عامر السبيعي – احميد السبيعي” عن عثور جثمانيهما أسفل بركة مياه قريبة من مقر سكنهما في مدينة سرت

وواصل الأهالي والجهات المعنية البحث عن الطفلين الذين كان يعتقد غرقهما في بركة ماء أو بئر ماء عمقها 7 أمتار، والتي باءت كلها بالفشل خلال الساعات الماضية.

وقد استعد البعض في إطار عملية البحث عن الطفلين لشفط المياه من جابية المياة بمدينة سرت، وذلك قبل العثور عليهما منذ قليل.

واستمرت عمليات البحث بالمكان المتوقع سقوط الطفلين البالغ من العمر 14سنة معاق ذهنيا وأخيه طفل يبلغ من العمر 6 سنوات في خزان مياه كبير بالمدينة.