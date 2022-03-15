فضيل الأمين: الشعب يريد الأمن والاستقرار والتعليم والصحة وليس رشاوى مالية

العنوان-طرابلس

قال، المترشح الرئاسي، فضيل الأمين، اليوم الثلاثاء، إن الشعب الليبي في حاجة إلى الأمن والاستقرار والتعليم والصحة وليس إلى رشاوى مالية.

وكتب الأمين، في تغريدة على تويتر، إن “هذا العبث المستمر بمصير البلاد وثروتها. لا يمكن أن نتوقع أن عمليات إدارة البلاد كما تدار برامج الألعاب التلفزيونية “من يربح المليون” و “مفاجئات سارة”.

#ليبيا،هذا العبث المستمر بمصير البلاد وثروتها.لا يمكن أن نتوقع أن عمليات إدارة البلاد كما تدار برامج الالعاب التلفزيونية “من يربح المليون” و “مفاجأت سارة”.الدول ومصالح الشعوب لا تدار بمثل هذا العبث.لا يمكن رشوة الشعوب.الشعب يريد الأمن والاستقرار والتعليم والصحة وليس رشاوى مالية. — Fadel Lamen (@Fadellamen) March 15, 2022

وأضاف، “الدول ومصالح الشعوب لا تدار بمثل هذا العبث. لا يمكن رشوة الشعوب. الشعب يريد الأمن والاستقرار والتعليم والصحة وليس رشاوى مالية”.