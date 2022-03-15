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فضيل الأمين: الشعب يريد الأمن والاستقرار والتعليم والصحة وليس رشاوى مالية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

قال، المترشح الرئاسي، فضيل الأمين، اليوم الثلاثاء، إن الشعب الليبي في حاجة إلى الأمن والاستقرار والتعليم والصحة وليس إلى رشاوى مالية.

وكتب الأمين، في تغريدة على تويتر، إن “هذا العبث المستمر بمصير البلاد وثروتها. لا يمكن أن نتوقع أن عمليات إدارة البلاد كما تدار برامج الألعاب التلفزيونية “من يربح المليون” و “مفاجئات سارة”.

وأضاف، “الدول ومصالح الشعوب لا تدار بمثل هذا العبث. لا يمكن رشوة الشعوب. الشعب يريد الأمن والاستقرار والتعليم والصحة وليس رشاوى مالية”.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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