الحامي: لا جدوى من اختيار لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات

ليبيا – أفادت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي أن اختيار لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات لن يكون مجديًا، وعلقت بالخصوص: “البعثة لو كانت صادقة في تصحيح المسار السياسي لكانت اتجهت لإكمال مسار لقاء الغردقة، الذي دار بين لجنتين من المجلسين وتوافقا على خريطة طريق جديدة بحضور ستيفاني ومباركتها”.

الحامي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري شككت في قدرة المجلسين على الوصول إلى توافق بخصوص مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، مضيفة: “حتى مع رفض مجلس الدولة خريطة الطريق التي أصدرها النواب، يظل جزء كبير من الأعضاء مباركين للخريطة، لأنهم يعتبرون أن ستيفاني صاحبة المبادرة الحالية كانت مشرفة ومنسقة وراعية لاتفاق الغردقة، الذي توافق فيه 12 عضوًا عن كل مجلس على قاعدة دستورية تتلخص في الاستفتاء على الدستور ثم وضع قانون الانتخابات”.

وأكدت الحامي أن البعثة الأممية إبان إدارتها من قبل وليامز أهملت ذلك تمامًا وذهبت إلى مبادرة جديدة، وهو ما يدفع للتوقع بفشل مبادرة وليامز.

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