بلدية طبرق تقرر منع خروج المواد الغذائية الأساسية من المدينة

قرر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية، منع خروج أي مواد غذائية أساسية من الدقيق والزيوت وغيرها إلى خارج المدينة.

وحذر بو الخطابية تجار الجملة من استغلال المواطن عبر رفع الأسعار أو التخزين، مشددا على أصحاب مصانع الدقيق الواقعة في نطاق البلدية، بعدم بيع الدقيق خارج نطاق البلدية وخاصة إلى غربها.

وستتولى لجنة مشكلة من الحرس البلدي، والدعم المركزي، ومكتب الاقتصاد والإصحاح البيئي، التفتيش على المخازن والمتاجر الكبيرة وتجار الجملة، للإطلاع على مخزون السلع الأساسية ومراجعة فواتير الاستيراد.

ولم يمنع بو الخطابية تجار المدن الأخرى من استيراد السلع الأساسية من مصر المجاورة أو من غيرها، ونقلها إلى مدنهم عبر طبرق.

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