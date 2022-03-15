ليبيا تستعين بتونس وتركيا كمصادر بديلة لسد العجز الحاصل في السلع الأساسية

أوضح مدير الإدارة التجارية بوزارة الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال أن الأسعار العالمية للسلع الأساسية ارتفعت، وأن بعض الدول منعت تصدير الزيوت لصالح الاستهلاك المحلي.

وقال المسؤول في تصريحات صحفية إن ليبيا تستعين بتونس وتركيا لتغطية العجز الحاصل في زيت الطعام في السوق المحلي، وإن هناك مسعى للبحث عن مصادر بديلة من أجل تغطية هذا العجز، كاشفا عن توفير الدعم بشكل جزئي لسبع سلع أساسية شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسواق الليبية خلال الفترة الأخيرة، وهي القمح والأرز وزيت الطعام ومعجون الطماطم والسكر والشاي والسميد.

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