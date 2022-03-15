حزب صوت الشعب: تجاهل ستيفاني للأحزاب السياسية يتسبب في فشل كل مبادراتها

عبر حزب صوت الشعب، عن استغرابه من إصرار مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، على التجاهل التام للأحزاب السياسية في أي مبادرة للبحث عن حلول للازمة الليبية.

وذكر حزب صوت الشعب، في بيان له، أن المستشارة الأممية، تتجاهل الأحزاب في كل مبادراتها السابقة وحتى التي تسعى إليها من حوار 6+6 للنظر في مشروع الدستور إلى الاجتماع المزمع إقامته في تونس لمراجعة القوانين الانتخابية يوم الخميس القادم.

وتساءل الحزب، قائلا، «اليست الاحزاب السياسية هي العمود الفقري لأي عملية سياسية أم ان للسيدة ستيفاني رأي آخر»، متابعا «أن فشل كل المحاولات والمبادرات السابقة وكذلك اللاحقة، سببه الأساس هو اعتماد ستيفاني في محاولاتها علي أجسام وأشخاص لا قواعد شعبية لها ولا علاقة لها بمعاناة المواطن اليومية».

ورأى أن أحد أسباب الفشل القوية تهميش دور الأحزاب ورأيها وبرامجها واجنداتها التي هي تنبع من مطالب الشعب الليبي ونعتقد انه لا يخفي عن ستيفاني أن الأحزاب تتكون وتتشكل وداعمها الأساسي هم مكونات الشعب، وليس من تخصصوا في إطالة أمد الأزمة من أجل مكاسبهم ومناصبهم وامتيازاتهم.