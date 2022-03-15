«الصحة» تبحث التعاقد مع مركز الطب العالمي في مصر لعلاج مرضى الأورام

أجرى وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور توفيق الدرسي، على رأس وفد، زيارة تفقدية لمركز الطب العالمي في مصر؛ لبحث إمكانية التعاقد على استقبال مرضى الأورام الليبيين.

توطين العلاج داخل ليبيا

وخلال الزيارة، بحث وكيل وزارة الصحة سبل إمكانية إرسال فرق طبية متخصصة لتنفيذ برامج توطين العلاج داخل ليبيا، وتنفيذ برامج تدريبية مختلفة للعناصر الطبية والطبية المساعدة.

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وأكد الدرسي حرصه على الاستفادة من الخبرات المصرية في المجال الطبي، لتطوير الكوادر الطبية في ليبيا، وتحسين القطاع الصحي، وتوظيفها في برنامج توطين العلاج بالداخل.

إمكانية التعاقد لعلاج مرضى الأورام الليبيين

وتأتي هذه الزيارة للتعرف على إمكانات المركز وجاهزيته، وتوافر شروط التعاقد على استقبال المرضى الليبيين من الزراعات التخصصية ومرضى الأورام و«الجاما نايف»، والعلاج الإشعاعي والمسح الذري.

وأبدى المدير العام للمركز، اللواء مصطفى أبو حطب، كامل استعدادهم لاستقبال مرضى الأورام والزراعات المختلفة، ومعاملة المريض الليبي مثل المريض المصري، استنادًا إلى اتفاقات ومراسلات سابقة بين الجانبين. يذكر أن هذه الزيارة جاءت‎ بموجب قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة المكلف رقم 52.

وفي 21 فبراير الماضي، اتفق رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومسؤولو وزارة الصحة، مع مدير معهد ناصر لعلاج الأورام بالقاهرة، على الإسراع في إعداد مشاريع اتفاقات تعاون وتوأمة لعلاج مرضى ضمور الأورام والعضلات.

جانب من زيارة تفقدية لوفد من وزارة الصحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية إلى مركز الطب العالمي في مصر (بوابة الوسط)

جانب من زيارة تفقدية لوفد من وزارة الصحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية إلى مركز الطب العالمي في مصر (بوابة الوسط)