مجموعة العمل السياسية حول العملية السياسية في ليبيا تدعو للمحافظة على الهدوء في ليبيا

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أكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل السياسية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا (الجزائر، ألمانيا، جامعة الدول العربية والأمم المتحدة) على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار في البلاد وضرورة إعادة بناء التوافق بين الأطراف السياسية الليبية.

وقالت، بعثة الأمم المتحدة، في بيان، إن الرؤساء عقدوا اجتماعا افتراضيا اليوم وقاموا بتقييم التطورات الراهنة في ليبيا ومناقشة أفضل السبل لدعم العملية السياسية وإبقائها على المسار الصحيح.

وأضافت، أنهم أعربوا عن دعمهم الكامل لجهود المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، للخروج من حالة الانسداد الراهنة من خلال الحوار ومن خلال مبادرتها الرامية لعقد اجتماع للجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتوافق على إطار دستوري وقانوني للانتخابات.

وذكرت البعثة، أنه أكدوا مجددا أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة وذات المصداقية هي الحل الوحيد للأزمات السياسية المتكررة في ليبيا.

كما أكدوا على أهمية إحراز تقدم مستمر على المسارين الاقتصادي والأمني ​​للحوار الليبي- الليبي.