مذكرة تفاهم لدعم التنمية البيئية المستدامة في ليبيا

وقع وزير البيئة بحكومة الوحدة العربي منير، الثلاثاء، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مارك أندري فرانش، مذكرة تفاهم لتيسير وتعزيز التعاون بين البرنامج والوزارة، لدعم التنمية البيئية المستدامة في البلاد على مستوى السياسات الوطنية، ودعم ليبيا في الوفاء بالتزاماتها وأولوياتها الوطنية والدولية.

ونصت مذكرة التفاهم على تقديم الدعم اللازم لإعداد التقارير المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، إلى جانب الاتفاقية الأممية لمكافحة آفة التصحر.

وشملت المذكرة كذلك اتفاقية التنوع البيولوجي، وتعزيز وضع السياسات والمشورة الإستراتيجية في مجال البيئة، واستكشاف الفرص الاستشارية والتعاون من أجل تطوير قطاع البيئة في ليبيا

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