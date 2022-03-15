المشري يُناقش آخر المستجدات السياسية المحلية والدولية مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا

طرابلس 15 مارس 2022 (وال)- ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال، آخر المستجدات السياسية المحلية والدولية.

كما تناول الجانبان خلال لقاء عقد اليوم بمقر المجلس بطرابلس؛ بحضور نائبي رئيس المجلس مسعود عبيد وعمر بوشاح، التسهيلات المطلوبة لإنجاح ملف الانتخابات إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها.

وشدد المشري خلال اللقاء على ضرورة التوصل إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابية متفق عليها، تقود إلى انتخابات نزيهة تلبي تطلعات الليبيين، وتحقق الاستقرار. (وال)

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