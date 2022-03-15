مؤسسة النفط وشركة سرت تعقدان الاجتماع التقابلي

عقد الاجتماع التقابلي بين إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفط والإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في مقر الشركة بمرسى البريقة.

وبحسب الصفحة الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط بموقع فيسبوك، فقد تم خلال الاجتماع استعراض جميع سياسات ونظم الصحة والسلامة والبيئة التي تعمل بها الشركة، كما تم عرض نشاط الشركة خلال العام الماضي متضمنا إحصائيات الحوادث ومؤشرات الأداء ومدى جاهزية منظومات الإطفاء الثابتة والمنقولة بجميع مواقع وحقول الشركة.

وناقش الاجتماع أيضا استعراض مشاريع الصحة والسلامة والإصحاح البيئي، وعلى وجه الخصوص الوضعية الحالية لمشروعي منظومات الإطفاء فى كل من المجمع البتروكميائي والميناء الشرقي.

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