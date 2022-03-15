لجنة متابعة أزمة الوقود: الازدحام أمام المحطات سيختفي قريبا

أوصت لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز، اليوم الثلاثاء، شركة البريقة لتسويق النفط بتعزيز الطاقات التخزينية لصالح كافة شركات التوزيع، بما يضمن وجود فائض يمكن استغلاله عند الحاجة، في سياق مناقشة ظاهرة الازدحام أمام المحطات.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه مدير الإدارة العامة للدعم المركزي اللواء محمد فتح الله بصفته رئيس اللجنة، بحضور عبدالحكيم محمد الدالي، مدير إدارة العمليات والصيانة بشركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية، ومحمد سالم قجام معاون مدير مكتب طرابلس الكبرى لشركة خدمات الطرق السريعة، وكمال محمد الشهاوي مدير إدارة التفتيش والمتابعة بشركة ليبيا للنفط، وسلامة شعبان سرب مدير إدارة العمليات بشركة الراحلة للخدمات النفطية، وموسى سالم السيفاو كبير أخصائيي العمليات بشركة البريقة لتسويق النفط، ومقرر لجنة متابعة الأزمة العميد ميلود عطية.

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وناقش الاجتماع أسباب الازدحام الذي تشهده محطات توزيع الوقود، وبحث السبل الكفيلة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها القضاء على هذا الازدحام قريبًا، وفق بيان نشرته صفحة الإدارة العامة للدعم المركزي على «فيسبوك».

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على «ضرورة إعداد بعض التوصيات المهمة التي سترفع لجهات الاختصاص حتى توضع لها الحلول المناسبة والفورية». وطمأنت اللجنة المواطنين بأن أزمة الازدحام الحاصل ستختفي قريبًا، مطالبين الجميع بتفهم بعض الإشكاليات والعراقيل الفنية التي كانت سببًا رئيسيًّا في حدوثها.

يشار إلى أن رئيس اللجنة كان قد أكد خلال الاجتماع أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وأن تسعى لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز المشكلة بقرار من المجلس الرئاسي في سبيل تحقيقها أهدافها التي أُنشئت لأجلها، مؤكدًا ضرورة الإسهام الفاعل والإيجابي من قبل كافة الجهات المختصة والرسمية من أجل تخفيف هذه الأزمة تدريجيًّا حتى القضاء على مسبباتها.

وأمس الإثنين قالت شركة الراحلة للخدمات النفطية إن الوقود متوافر في جميع مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط، نافية وجود أي أزمة أو مبرر للازدحام أمام المحطات. وتشهد مناطق ليبيا المختلفة بين فترة وأخرى ازدحامًا على محطات الوقود نظرًا لنقص المحروقات، الذي يعود لأسباب مختلفة.

جانب من اجتماع لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز الثلاثاء 15 مارس 2022 (صفحة الإدارة العامة للدعم المركزي على فيسبوك)

جانب من اجتماع لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز الثلاثاء 15 مارس 2022 (صفحة الإدارة العامة للدعم المركزي على فيسبوك)

جانب من اجتماع لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز الثلاثاء 15 مارس 2022 (صفحة الإدارة العامة للدعم المركزي على فيسبوك)