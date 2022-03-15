آخر المستجدات السياسية في ليبيا.. محور لقاء النويري وهورندال

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال، آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وشهد اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة مجلس النواب بالعاصمة طرابلس، الثلاثاء، مناقشة عدد من القضايا ذات العلاقة بالشأن الليبي.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، قد أكد خلال اتصال هاتفي له مع هورندال قبل أيام على حرص مجلس النواب على دعم جميع المبادرات التي تعزز الوحدة وتجنب البلاد خيار الاقتتال والانقسام، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الجانب البريطاني على ملف الإصلاح الاقتصادي في ليبيا.

جدير بالذكر أن هورندال قد عبرت خلال لقائها مع النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي عن دعم بلادها الكامل لكل الجهود المحلية والدولية؛ من أجل تعزيز الاستقرار في كافة أنحاء ليبيا، لافتة إلى أهمية إعداد القاعدة الدستورية للانتخابات القادمة.

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