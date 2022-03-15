الدبيبة يبحث مع عدد من الوزراء تداعيات ارتفاع أسعار السلع الأساسية

طرابلس 15 مارس 2022 (وال)- شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة؛ على عدم السماح بالزيادة غير المقبولة على أسعار السلع الأساسية من قبل التجار، داعيًا إلى وضع ضوابط لمتابعة هذه الأسعار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الدبيبة اليوم الثلاثاء بمقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، بحضور وزيري الاقتصاد والتجارة، والحكم المحلي، ورئيس جهاز الحرس البلدي، ووكيل وزارة الداخلية، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

ودعا رئيس الحكومة خلال الاجتماع إلى ضرورة توفر السلع الأساسية خلال شهر رمضان وبكميات مناسبة، مع ضرورة دعم التجار وتشجيعهم لتوفير الكميات المناسبة منها وفقا لما نشره المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

من جهته، طمأن وزير الاقتصاد بان كافة السلع والمواد الغذائية بما فيها مادة الدقيق متوفرة، داعيا إلى ضرورة وضع ضوابط لأسعار هذه السلع ومتابعتها من قبل جهاز الحرس البلدي.

كما أكد بأن سلعة الزيت متوفرة بكميات مناسبة، والارتفاع في أسعارها لن يستمر وسيتم متابعته من قبل جهاز الحرس البلدي.

بدوره، قال وزير الحكم المحلي في كلمته خلال الاجتماع إن التنسيق مستمر بين جهاز الحرس البلدي والوزارة، ونقابة الخبازين لمتابعة المخابر من حيث الوزن والسعر، مؤكدا بأن تعديل السعر يتم وفق أسعار الدقيق العالمية.

في ختام الاجتماع؛ أكد رئيس الحكومة على ضرورة دعم التجار وتشجيعهم من قبل وزارة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي وفق ضوابط معتمدة. (وال)

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