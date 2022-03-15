شركة الكهرباء: بدء تركيب العدادات مسبوقة الدفع

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن تركيب عدادات مسبوقة الدفع، وجمع الإيرادات وتقليل الفاقد التجاري والفوترة في ظل نقص الإمكانيات والعجز في توليد الطاقة.

وذكرت الشركة العامة للكهرباء، أن ذلك في إطار تطوير خدمات المستهلكين والتنوع في طرق التحصيل وجمع الإيرادات وتقليل الفاقد التجاري والفوترة وفي ظل نقص الإمكانيات والعجز في توليد الطاقة والافراط في إستهلاك التيار الكهربائي.

وأكدت أنه تم اليوم الثلاثاء الشروع في تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب عدادات مسبقة الدفع تشتغل بنظام الكرت في منطقة زاوية الدهماني بمدينة طرابلس وسيتم تعميم المشروع لاحقا في باقي المناطق الليبية خلال المدة القادمة.