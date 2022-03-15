اجتماع لتشجيع الاستثمار وإشراك القطاع الخاص في تنويع الانتاج المحلي وتوفير الأمن الغذائي

ليبيا – حضر وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد عون أمس الإثنين اجتماعًا موسعًا بدعوة من وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية وبحضور وزراء، ورؤساء بعض الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بالاستثمار.

الاجتماع تضمن بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز مناقشة تشجيع الاستثمار وإشراك القطاع الخاص بهدف تنويع الناتج المحلي وتوفير الأمن الغذائي الوطني والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى حماية السلعة الوطنية.

بدوره، أشاد وزير النفط والغاز خلال كلمته بالدور الهام للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة في جلب المستثمرين المحلين والأجانب.

وأكد عون أن دور الوزارة هو توفير الكميات المطلوبة من النفط الخام للمشاريع الاستثمارية أو مدها بالغاز وفق التشريعات النافدة بالدولة ومعايير وضوابط وزارة النفط والغاز بالتنسيق مع الوزارات والجهات السيادية ذات العلاقة بالاستثمار وصناعة النفط والغاز.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية