مجموعة العمل الدولية: الانتخابات في ليبيا هي الحل الوحيد

أكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل السياسية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا والمكونة من الجزائر وألمانيا وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار على الأرض وضرورة إعادة بناء التوافق بين الأطراف السياسية الليبية.

وأعرب الرؤساء خلال اجتماعهم الافتراضي-الثلاثاء- عن دعمهم الكامل لجهود المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، للخروج من حالة الانسداد الراهنة من خلال الحوار ومن خلال مبادرتها الرامية لعقد اجتماع للجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتوافق على إطار دستوري وقانوني للانتخابات .

وجدد الرؤساء تأكيدهم على أن الانتخابات هي الحل الوحيد للأزمات السياسية المتكررة في ليبيا، مع التشديد على أهمية إحراز تقدم مستمر على المسارين الاقتصادي والأمني للحوار الليبي- الليبي.

يشار إلى أن هذا الاجتماع الدولي التأم لتقييم التطورات الليبية الراهنة واستعراض أفضل آليات الدعم للعملية السياسية وإبقائها على المسار الصحيح- وفقاً لما أوردته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على موقعها الإلكتروني.

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