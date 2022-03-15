مركز الطب العالمي بمصر يُبدي استعداده لعلاج مرضى الأورام الليبيين ومعاملتهم إسوة بالمريض المصري

طرابلس 15 مارس 2022 (وال)- أبدى مركز الطب العالمي بجمهورية مصر العربية اليوم الثلاثاء، استعداده لعلاج مرضى الأورام الليبيين ومعاملتهم إسوة بالمريض المصري، بموجب الاتفاقيات المبرمة سابقًا بين وزارتي الصحة الليبية والمصرية.

جاء ذلك عقب الزيارة التي قام بها وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي؛ رفقة أعضاء اللجنة المكلفة بموجب قرار وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، إلى المركز للتعرف على إمكانياته وجاهزيته؛ تمهيدًا للتعاقد معه لعلاج مرضى الأورام الليبيين باستخدام الجراحة الإشعاعية الجاما نايف، وتقنية المسح الذّري.

وبحثت اللجنة الموفدة مع إدارة المركز، التعاون في مجال الأطباء الزوار دعمًا لبرنامج توطين العلاج بالداخل، وللاستفادة من خبرات الأطباء الزوار في تدريب الكوادر الطبية الليبية وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة. (وال)

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