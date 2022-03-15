السفير الأمريكي: فرض عقوبات على معرقلي الانتخابات عملية معقدة.. وسوق النفط العالمي سيرحب بالإنتاج الليبي في ظل الوضع الراهن

أكد مبعوث أمريكا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، أن الأطراف الدولية تطالب بفتح المجال الدولي، وأنها تدعم الاتفاق عبر المقاربة التي قدمها الشعب الليبي ووافقت عليها الأمم المتحدة بضرورة إجراء الانتخابات، معتبراً أن فرض العقوبات على المعرقلين للعملية السياسية في ليبيا عملية تشوبها تعقيدات كثيرة وتحتاج إلى الكثير من الأدلة القانونية.

وحول الشأن الاقتصادي علق السفير نورلاند بالقول إن الأمر المهم بالنسبة لتدفق النفط الليبي تقديم الإيرادات لبناء الاقتصاد وتوزيع الدخل بشكل عادل، الأمر الذي كان سببا للنزاع في المقام الأول، وأن السوق النفطية العالمية سترحب بالإنتاج الليبي في ظل الأزمة الحالية.

وكشف نورلاند عن ضغوط على السلطات المالية الليبية من أجل تحويل الأموال ووعد بمراقبتها عن كثب.

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