الدبيبة يوكد على ضرورة توفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان

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عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان رئاسة الوزراء ، ضم وزيري الاقتصاد والتجارة، والحكم المحلي ، ورئيس جهاز الحرس البلدي، ووكيل وزارة الداخلية، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وفي بداية الاجتماع أكد الدبيبة على ضرورة توفر السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك وبكميات مناسبة. مع وضع ضوابط لمتابعة الأسعار في عدد من السلع. وعدم السماح بالزيادة غير المقبولة من قبل التجار في هذه السلع ، مع ضرورة دعمهم وتشجيعهم لتوفير الكميات المناسبة منها.

كما أكد وزير الاقتصاد بان كافة السلع والمواد الغدائية بما فيها مادة الدقيق متوفرة. ولابد من وضع ضوابط لأسعار هذه السلع ومتابعتها من قبل جهاز الحرس البلدي.

في حين أوضح وزير الحكم المحلي في كلمته بأن التنسيق مستمر بين جهاز الحرس البلدي والوزارة. ونقابة الخبازين لمتابعة المخابر من حيث الوزن والسعر ، ويتم تعديل السعر وفق أسعار الدقيق العالمية.

ومن ناحية اخرى أكد وزير الاقتصاد بأن سلعة الزيت متوفرة بكميات مناسبة ، والارتفاع في أسعارها لن يستمر. وسيتم متابعته من قبل جهاز الحرس البلدي.

في حين وفي ختام الاجتماع أكد الرئيس على ضرورة دعم التجار وتشجيعهم من قبل وزارة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي وفق ضوابط معتمدة.