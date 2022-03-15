رافيني: عودة تجمع دول الساحل والصحراء إشارة مهمة للعالم بأنّ ليبيا تشهد حالة استقرار

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء، الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء بريجي رافيني والوفد المرافق له، في إطار وضع الترتيبات النهائية لعودة الأمانة العامة للتجمع إلى مقرها الرئيسي بالعاصمة طرابلس.

في بداية اللقاء رحّب المنفي بــ “رافيني”، الذي يعد أول أمين تنفيذي للتجمع يزور طرابلس منذ سنوات، مؤكدًا أن عودة تجمع دول الساحل والصحراء، إشارة مهمة للعالم بأنّ ليبيا تشهد حالة استقرار، بعد إنهاء حالة الانقسام التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية.

بدوره، أثنى الأمين التنفيذي للتجمع، على دور رئيس المجلس الرئاسي في عودة الأمانة العامة للتجمع إلى مقره الرئيسي، وأنه لَمَس خلال زيارته لليبيا، عن رغبة قوية من الأشقاء الليبيين لعودة الدور القوي والفاعل لتجمع دول الساحل والصحراء، وبما أنّ ليبيا تشهد وضعاً مستقراً في الوقت الحالي، فإنّه لا يوجد ما يمنع من عودة الأمانة العامة للتجمع إلى مقرها الرئيسي، بالعاصمة الليبية طرابلس.

وفي ذات السياق استقبل رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم الثلاثاء الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) بريجي رافيني والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء الترتيبات اللازمة ليعود التجمع لمباشرة عمله من مقره الدائم بطرابلس وخاصة لما شهده الأمين التنفيذي ومرافقوه من استقرار تشهده العاصمة طرابلس وليبيا بشكل عام.

وأكد على حاجة دول المنطقة بأن يكون هناك دور فعال للتجمع الذي يضم 27 بلداً لمواجهة التحديات الراهنة وهو ما يستلزم الرفع من مستوى التعاون في شتى المجالات لإحلال السلم والامن في المنطقة.