مصدر لــ218: وصول 77.5 ألف طن قمح من روسيا

كشف مصدر ملاحي تفاصيل شحنات قمح وصلت إلى ميناء الخمس قبل ساعات، وسط مخاوف دولية وأزمة أسعار لحقت بأسواق الحبوب بسبب الحرب القائمة بين كييف وموسكو اللتين تغطيان 50% من حاجة ليبيا من الحبوب وثلث حاجة العالم.

المصدر قال في حديث خاص لــ 218 الثلاثاء بأن الأرصفة التجارية في مرفأ الخمس استقبلت 77.5 ألف طن من القمح مستوردة من روسيا لصالح القطاع الخاص الليبي وصلت عبر 3 بواخر أبحرت من ميناء ” نوفيرسيسك.”

وأشار المصدر إلى أن هذه الشحنات تمثل دفعة كبيرة للسوق المحلية في وقت يعيش به العالم إرباكاً في سوق الحبوب، اذ بلغ سعر القمح ذروته في مارس مسجلاً أعلى مستوى له منذ 2008 إذ بلغت قيمة العقود الآجلة تسليم شهر مايو “للبوشل – وحدة قياس” أكثر من11 دولاراً قبل أن تصعد وتتجاوز 13 دولاراً في وقت لاحق هذا الشهر وفقا لموقع ستاتيستا، بعد أن منعت الحرب القائمة تصدير 25% من القمح الأوكراني في شهر فبراير الماضي قبل أن تنقطع سلاسل التوريد للدول المتعاقدة على القمح، ولحق ذلك حظر تصدير الحبوب من كييف.

وقفز سعر قنطار الدقيق في السوق المحلية في مارس الجاري إلى 300 دينار مقابل 210 دينار مطلع العام الحالي وسط مطالبات من المواطنين بضبط الأسعار وفرض رقابة على الأسعار.

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