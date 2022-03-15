المنفي يبحث مع المصرف الزراعي مشاكل وصعوبات القطاع – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة المصرف الزراعي، وعدداً من المسؤولين بالمصرف، الذين استعرضوا أمامه آلية عمل المصرف واختصاصاته، ودوره في دعم وتشجيع قطاع الزراعة، والمشاكل والصعوبات التي تحول دون قيامه بالمهام الموكلة له.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، مناقشة الإجراءات التي ساهمت في توحيد إدارة المصرف الزراعي. من أجل الارتقاء بمستوى خدماته.

وأكد المنفي، على دور المصرف في دعم المزارعين، والجمعيات والشركات الزراعية. بتقديم التسهيلات التي تساعدهم في سد احتياجات السوق المحلي من المنتجات الغذائية.

وفي ختام اللقاء، قدم رئيس مجلس الادارة “درع المصرف الزراعي” للمنفي. تقديراً لدعمه ومساندته لأعمال المصرف في خدمة قطاع الزراعة في ليبيا.

وفي سياق أخر عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان رئاسة الوزراء ، ضم وزيري الاقتصاد والتجارة، والحكم المحلي ، ورئيس جهاز الحرس البلدي، ووكيل وزارة الداخلية، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وفي بداية الاجتماع أكد الدبيبة على ضرورة توفر السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك وبكميات مناسبة. مع وضع ضوابط لمتابعة الأسعار في عدد من السلع. وعدم السماح بالزيادة غير المقبولة من قبل التجار في هذه السلع ، مع ضرورة دعمهم وتشجيعهم لتوفير الكميات المناسبة منها.

كما أكد وزير الاقتصاد بان كافة السلع والمواد الغدائية بما فيها مادة الدقيق متوفرة. ولابد من وضع ضوابط لأسعار هذه السلع ومتابعتها من قبل جهاز الحرس البلدي.

في حين أوضح وزير الحكم المحلي في كلمته بأن التنسيق مستمر بين جهاز الحرس البلدي والوزارة. ونقابة الخبازين لمتابعة المخابر من حيث الوزن والسعر ، ويتم تعديل السعر وفق أسعار الدقيق العالمية.