الدبيبة يترأس اجتماعا لبحث توفير السلع الأساسية وضبط أسعارها

شدد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة توفر السلع الأساسية بكميات مناسبة خلال شهر رمضان، ووضع ضوابط لمتابعة الأسعار لعدد من السلع، وعدم السماح بالزيادة التي وصفها الدبيبة بغير المقبولة من قبل التجار، فضلا عن دعمهم وتشجيعهم، لتوفير الكميات المناسبة من هذه السلع.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدبيبة، الثلاثاء، وضم وزيري الاقتصاد والتجارة والحكم المحلي بحكومته محمد الحويج وبدر الدين التومي، إلى جانب رئيس جهاز الحرس البلدي، ووكيل وزارة الداخلية، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة.

وأشار الحويج إلى أن كافة السلع والمواد الغذائية بما فيها الدقيق زيت الطهي متوفرة، معرجا على ضرورة وضع ضوابط لأسعارها ومتابعتها من قبل جهاز الحرس البلدي، مضيفا بأن ارتفاع سعر زيت الطهي لن يستمر، وسيتم متابعته من قبل الحرس البلدي.

في حين أكد التومي على أن التنسيق مستمر بين الجهاز ووزارة الحكم المحلي ونقابة الخبازين، لمتابعة المخابز من حيث الوزن والسعر، لافتا إلى أن تعديل السعر يتم وفق أسعار الدقيق العالمية.

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