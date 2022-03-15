الدبيبة يستقبل الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء

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استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم الثلاثاء الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) بريجي رافيني والوفد المرافق له، بحضور وزير الشباب السيد فتح الله الزني وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

وتناول اللقاء الترتيبات اللازمة ليعود التجمع لمباشرة عمله من مقره الدائم بطرابلس. وخاصة لما شهده الأمين التنفيذي ومرافقوه من استقرار تشهده العاصمة طرابلس وليبيا بشكل عام .

واثنى بريجي رافيني على حفاوة الاستقبال الذي حظي به وفد التجمع وما لمسه من استقرار بالعاصمة الليبية طرابلس. في ظل خطة عودة الحياة لحكومة الوحدة الوطنية.

كما أكد على حاجة دول المنطقة بأن يكون هناك دور فعال للتجمع الذي يضم 27 بلداً لمواجهة التحديات الراهنة. وهو ما يستلزم الرفع من مستوى التعاون في شتى المجالات لاحلال السلم والامن في المنطقة.

وفي سياق أخر قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. إنه لا مشكلة معه في شخص رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا. بل في البرلمان الذي يريد التمديد لنفسه.

وأضاف الدبيبة بحسب “تي آر تي” التركية أثناء مشاركته في مؤتمر أنطاليا. أن البرلمان يبحث عن أي وسيلة للتمديد، والليبيون في الشوارع والميادين قالوا لا للتمديد.

وأفاد أن هدف حكومته إجراء الانتخابات البرلمانية في يونيو المقبل. مؤكدًا أنه من الصعب على أي دولة إجراء انتخابات دون دستور أو قاعدة دستورية.

وأكد بالقول :”عندما يختار البرلمان المنتخب حكومة فسنسلم إليها السلطة، وسيكون ذلك نهاية المراحل الانتقالية”.

وتابع رئيس الحكومة :”منذ أن تولت حكومتنا مهامها قبل نحو عام. لم تحدث أي حرب في ليبيا. وحققنا أكبر نموًا اقتصاديًا منذ 15 سنة”.