البيوضي للدبيبة: الليبيون بدأوا يحصدون ثمار بشراك لهم بمزيد من ارتفاع الأسعار

وجه المترشح الرئاسي سليمان البيوضي، رسالة إلى رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، أكد خلالها أنه “لا يمكن الذهاب للانتخابات دون توافق حقيقي ووطني مع مجلس النواب، وأي خطوة منفردة ستزيد الأمر سوءًا”.

وقال البيوضي للدبيبة؛ إن “مجلس النواب الذي تسعى لتشكيله لن ينتخبك رئيسًا للحكومة، وعليك أن تخرج لليبيين وتعلن عن التزامك بتعهدك السابق، بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية”.

وأردف أن “منحة الأطفال كانت آخر قرارات السراج التي لم يسعفه الوقت لتنفيذها، ورسالتك للتجار لن تغير من واقع الأمر شيء، لأنهم سيستحوذون على المليارات القادمة بطريقة سلسلة وبسيطة”.

وختم موضحًا أن “الليبيون بدأوا يحصدون ثمار بشراك لهم، بمزيد من ارتفاع الأسعار منذ مطلع الفجر”.