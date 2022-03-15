الدبيبة: السلع الأساسية متوفرة بكميات كبيرة خلال شهر رمضان

أكد رئيس حكومة الوطنية،عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماع موسع بمقر ديوان رئاسة الوزراء، على ضرورة توفر السلع الأساسية بكميات مناسبة خلال شهر رمضان المبارك،

وجاء هذا الاجتماع بحضور “وزيري الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة،”

كما حضر أيضا رئيس جهاز الحرس البلدي، ووكيل وزارة الداخلية، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة

وتم بحث آلية ووضع ضوابط لمتابعة أسعارها، ومنع زيادة التجار لأسعار السلع بشكل غير مقبول، مع دعمهم وتشجيعهم لتوفير الكميات المناسبة منها