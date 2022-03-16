الخارجية الألمانية تؤكد دعمها لجهود ستيفاني ويليامز

عبر المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا، بوزارة الخارجية الألمانية، كريستيان باك، عن دعم بلاده الكامل لجهود المستشارة الأممية حول ليبيا ستيفاني ويليامز، من أجل استئناف العملية السياسية.

وأكد باك في تغريدة له أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة وذات المصداقية هي الحل الوحيد للأزمات السياسية المتكررة في ليبيا.

وتقود ويليامز حالياً محاولة لتشكيل لجنة دستورية مشتركة بين مجلسي النواب والدولة للوصول إلى قاعدة دستورية تكون مدخلاً لإجراء الانتخابات

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