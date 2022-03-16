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جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الأربعاء حول ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعقد مجلس الأمن جلسة إحاطة وتشاور، الأربعاء، بشأن العقوبات المفروضة على ليبيا، تعقبها جلسة مغلقة للاستماع لبعثة الأمم المتحدة للدعم.

ومن المرجح أن تناقش الجلسة أيضاً الوضع في ليبيا والتوترات القائمة التي أعقبت تشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، ورفض رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات.

كما يتوقع أن تقدم المستشارة الأممية حول ليبيا، ستيفاني وليامز، خلال الجلسة تقريرها بشأن التطورات الأخيرة التي أعقبت تأجيل الانتخابات في ديسمبر الفائت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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