ميناء الخمس يستقبل اليوم الثلاثاء شحنة كبيرة من القمح الروسي

كشف مصدر ملاحي تفاصيل شحنات قمح وصلت إلى ميناء الخمس قبل ساعات، وسط مخاوف دولية وأزمة أسعار لحقت بأسواق الحبوب بسبب الحرب القائمة بين أوكرانيا وروسيا، اللتين تغطيان 50% من حاجة ليبيا من الحبوب وثلث حاجة العالم.

وقال المصدر في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء بأن الأرصفة التجارية في مرفأ الخمس استقبلت 77.5 ألف طن من القمح مستوردة من روسيا لصالح القطاع الخاص الليبي وصلت عبر 3 بواخر أبحرت من ميناء ” نوفيرسيسك.”

مشيرآ إلى أن هذه الشحنات تمثل دفعة كبيرة للسوق المحلية في وقت يعيش به العالم إرباكاً في سوق الحبوب، اذ بلغ سعر القمح ذروته في مارس مسجلاً أعلى مستوى له منذ 2008 إذ بلغت قيمة العقود الآجلة تسليم شهر مايو “للبوشل ” أكثر من11 دولاراً قبل أن تصعد وتتجاوز 13 دولاراً في وقت لاحق هذا الشهر وفقا لموقع ستاتيستا،

بعد أن منعت الحرب القائمة تصدير 25% من القمح الأوكراني في شهر فبراير الماضي قبل أن تنقطع سلاسل التوريد للدول المتعاقدة على القمح، ولحق ذلك حظر تصدير الحبوب من أوكرانيا.

ويجب الاشارة الى أنه قد قفز سعر قنطار الدقيق في السوق المحلية في مارس الجاري إلى 300 دينار مقابل 210 دينار مطلع العام الحالي نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية