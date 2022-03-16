ضبط عصابة في طرابلس تسرق السيارات عبر تصوير أرقام هياكلها وتصنيع مفاتيحها

العنوان-طرابلس

كشفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عن عصابة تقوم بسرقة السيارات الحديثة بواسطة تصوير رقم الهيكل المثبت بزجاج السيارة، ومن ثمّ يقومون بصناعة مفاتيح السيارات، وفق معلومات وردت لأعضاء التحريات.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها أن مجموعة من الأشخاص يصورون هياكل السيارات، ومن ثمّ يقومون بتصنيع مفاتيحها بواسطة جهاز حاسوب محمول، مرفق به فلاش ميموري، يحتوي على كود بداخله بيانات تامة على أنواع السيارات، ومن ثم يقوموا بصنع المفتاح بواسطة آلة صنع المفاتيح الموجود بسيارة أحد الجناة.

وقالت الوزارة أن أعضاء التحري ضبطت المتهمين الثلاثة وهم: “ع.أ.س.ل” مواليد 1978 مقيم بالزاوية، و”ن.ج.ع.أ” مواليد 1980 مقيم بالجميل، و”ح.م.خ.أ” مواليد 1978 مقيم بالجميل.

وأشارت إلى أنها ضبطت جهازًا للتشويش على منظومة السرقة “gbs”، وكذلك معدات تستعمل في عملية السرقات وجهاز حاسوب محمول، وذاكرة خارجية تحتوي على كود بيانات السيارات.

ولفتت الوزارة إلى أن المتهمون اعترفوا خلال التحقيق، بأنهم سرقوا 21 سيارة من داخل نطاق مديرية أمن طرابلس، كما جرى استرجاع سيارتين، وكذلك جلب سيارة أحد الجناة الذي وضع بداخلها آلة صنع المفاتيح، بالإضافة إلى استرجاع 10 آلاف دينار.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم إلى مكتب النائب العام، داعية المواطنين إلى ضرورة إخفاء أرقام الهياكل الموجودة على الزجاج الأمامي لمركباتهم، وذلك لتفادي سرقتها.