السائح: الوباء لم ينته بشكل كامل وعلى المواطنين استكمال تطعيماتهم

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح خلال بث مباشر على منصة حكومتنا: قسمنا البلاد إلى 22 منطقة صحية وأصدرنا حزمة من الإجراءات الاحترازية لكل منطقة حسب مستوى وضعها الوبائي

وأوضح السائح أنه جرى اتخاذ حزمة من الإجراءات مع انحسار الموجة الرابعة من بينها عودة الدراسة يوميا خلال الفترة القادمة،.

وتابع ، أن الوباء لم ينته بشكل نهائي وأنه انحسر فقط، داعيا المواطنين إلى استكمال تطعيماتهم مضيفآ أن : مخزون التطعيمات يكفي احتياجاتنا لأكثر من سنة دون نقص.

وأشار السائح إلى أن الإجراءات المتخذة ليست نهائية، فهي تتغير مع تغير الوضع الوبائي، مشيرا إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض يتابع بشكل مستمر تطورات الوباء.

وحول مرتبات ومكافآت العاملين في مراكز العزل، قال السائح: خصصنا مبلغ 200 مليون دينار، لاحتياجات مراكز العزل ومكافآت للعاملين.