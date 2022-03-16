الدبيبة يكلف “أنور التير” القريب من “وليد اللافي” رئيسا لهيئة الخيالة والمسرح والفنون

العنوان-طرابلس

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، قرارًا بتسمية أنور التير رئيسًا جديدًا للهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون.

جاء ذلك في قرار رقم 262 لسنة 2022، الذي نص على العمل به من تاريخ صدوره الموقع اليوم 15 مارس الجاري، على أن تلتزم الجهات المختصة بتنفيذه وإلغاء كل حكم يخالفه.

ويعتبر التير مقرب من وزير الاتصال بحكومة الوحدة وليد اللافي كما يشغل مدير المسرح بمدينة مصراتة.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أصدر القرار رقم (512) لسنة 2016، بنقل تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون إلى مجلس الوزراء.

لكن في أغسطس 2021، قالت وزارة الثقافة، إن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، أصدر القرار رقم 312 لسنة 2021 بنقل تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون إلى الوزارة.

والهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون تعنى بإنشاء المسارح واعتماد الفرق المسرحية وتحديد آليات عمل الفرق الأهلية وإصدار أذونات مزاولة نشاط لها ودعم الأنشطة الفنية والسينما داخل ليبيا، وضمان مشاركة مميزة للفنان الليبي في المهرجانات الدولية.