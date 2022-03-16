وزير البيئة: وقعنا مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم التنمية البيئية المستدامة

وقع اليوم الثلاثاء، وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية العربي منير، مذكرة تفاهم مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مارك أندري فرانش،

جاءت المذكرة بشأن تيسير وتعزيز التعاون بين البرنامج والوزارة،

وذلك لدعم التنمية البيئية المستدامة في البلاد على مستوى السياسات الوطنية، ودعم ليبيا في الوفاء بالتزاماتها وأولوياتها الوطنية والدولية.

ونصت مذكرة التفاهم على تقديم الدعم اللازم لإعداد التقارير المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، إلى جانب الاتفاقية الأممية لمكافحة آفة التصحر.

بالاضافة الى ان المذكرة شملت كذلك اتفاقية التنوع البيولوجي، وتعزيز وضع السياسات والمشورة الإستراتيجية في مجال البيئة، واستكشاف الفرص الاستشارية والتعاون من أجل تطوير القطاع البيئي في ليبيا