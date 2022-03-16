جويلي: سأضرب بيد من حديد على  المهربين ومروجي المخدرات

أكد ما يعرف بمدير إدارة الاستخبارات العسكرية وآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي وآمر «غرفة العمليات المشتركة»، على أنه سيضرب بيد من حديد على المهربين و مروجي المخدرات و احالة المخالفين و المتهمين الى الجهات القضائية المختصة.

وعقد «جويلي» اجتماعا باللجنة المشتركة لمكافحة التهريب والمخدرات، لمتابعة إعمالها، حيث أشاد بالدور المهم الذي تقوم به اللجنة في مكافحة التهريب والمخدرات.

وأبدى «جويلي» استعداده لدعم عمل هذه اللجنة بكافة الإمكانات المتاحة، وشدد على عدم التهاون مع المهربين والضرب بيد من حديد على المهربين و مروجي المخدرات و احالة المخالفين و المتهمين الى الجهات القضائية المختصة.