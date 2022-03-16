الدبيبة: نعمل على عودة تجمع دول الساحل والصحراء لمباشرة عمله من مقره بطرابلس

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” مساء اليوم الثلاثاء الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء السيد بريجي رافيني والوفد المرافق له،

وقد حضر الاجتماع، وزير الشباب السيد فتح الله الزني وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

وناقش اللقاء الترتيبات اللازمة ليعود التجمع لمباشرة عمله من مقره الدائم بطرابلس وخاصة لما شهده الأمين التنفيذي ومرافقوه من استقرار تشهده العاصمة طرابلس وليبيا بشكل عام .

وخلال الاجتماع أثني السيد بريجي رافيني على حفاوة الاستقبال الذي حظي به وفد التجمع وما لمسه من استقرار بالعاصمة الليبية طرابلس في ظل خطة عودة الحياة لحكومة الوحدة الوطنية ،

مؤكدآ على حاجة دول المنطقة بأن يكون هناك دور فعال للتجمع الذي يضم 27 بلداً لمواجهة التحديات الراهنة وهو ما يستلزم الرفع من مستوى التعاون في شتى المجالات لاحلال الاستقرار والآمان في المنطقة.