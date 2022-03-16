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فرج بو الخطابية يحذر تجار الجملة من رفع الأسعار

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قرر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية، منع خروج أي مواد غذائية أساسية من الدقيق والزيوت وغيرها إلى خارج المدينة.

كما شدد على أصحاب مصانع الدقيق الواقعة في نطاق البلدية، بعدم بيع الدقيق خارج نطاق البلدية وخاصة إلى غربها

وحذر بو الخطابية تجار الجملة من استغلال المواطن، عبر رفع الأسعار أو التخزين،.

كما أشار الى أنه ستتولى لجنة مشكلة من الحرس البلدي، والدعم المركزي، ومكتب الاقتصاد والإصحاح البيئي، التفتيش على المخازن والمتاجر الكبيرة وتجار الجملة، للإطلاع على مخزون السلع الأساسية ومراجعة فواتير الاستيراد.

وأكد بو الخطابية أنه لم يمنع تجار المدن الأخرى من استيراد السلع الأساسية من مصر الشقيقة أو من اى دولة أخرى غيرها، ونقلها إلى مدنهم عبر طبرق.

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بلدية طبرق رئيس بلدية طبرق فرج بو الخطابية

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صحيفة الساعة 24

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