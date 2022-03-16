جلسة إحاطة لمجلس الأمن اليوم الأربعاء بشأن آخر التطورات في ليبيا

يعقد مجلس الأمن جلسة إحاطة وتشاور، اليوم الأربعاء ، بشأن العقوبات المفروضة على ليبيا، ثم تليها مباشرة جلسة مغلقة للاستماع لبعثة الأمم المتحدة للدعم.

وعن محاور النقاش التي ستدور حولها الجلسة فستكون عن اخر التطورات في ليبيا والتوترات القائمة التي أعقبت تشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، ورفض رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات.

ومن المرجح أن تقدم المستشارة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، خلال الجلسة تقريرها بشأن التطورات الأخيرة التي أعقبت تأجيل الانتخابات في ديسمبر الماضي .