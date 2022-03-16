سفير الاتحاد الأوربي للشرق الأوسط: النفط الليبي ضمن بدائل أوروبا لتعويض الغاز الروسي

أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو”، أن أوروبا تأثرت كثيرا بالأزمة الأوكرانية لاعتمادها على أكثر من 40% من الغاز الروسي.

وأوضح بوينو في تصريحات صحفية، أن الاتحاد الأوروبي يقود مشاورات حاليآ لتجنب تأثره بالأزمة، فيما يتعلق بالغاز والطاقة مع عدد من دول الشرق الأوسط على رأسها ليبيا والجزائر لتنويع مصادر الغاز والطاقة والتسريع في توفيرها لمواجهة كل الاحتمالات.

وأضاف سفير الاتحاد الأوربي للشرق الأوسط، أن هناك ثمة محادثات حالية بين ليبيا وإيطاليا في هذا الشأن ضمن زيارات على أعلى مستوى للتحرك العاجل، كما يتوقع تحرك عدد من الدول الأوروبية للاستثمار في نفط ليبيا.

وتعتزم إيطاليا زيادة وارداتها من ليبيا لتكون بديلاً عن الغاز الروسي الذي ستخفض روما نسبته بنحو 50% خلال شهرين، مع أن ليبيا لا تلبي سوى احتياجات ضئيلة من الغاز إلى إيطاليا تقدر بنحو 2.5% فقط من إجمالي الطلب اليومي الذي يأتي معظمه من روسيا ثم الجزائر وقطر.

ويجدر الإشارة الى أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أكد في تصريحات صحفية ، أن ليبيا تركز حالياً على رفع معدلات إنتاج الغاز الليبي للاستجابة للطلب المتزايد عليه في السوق الأوروبية.