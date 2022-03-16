تكريم المنفي بـ«درع المصرف الزراعي» لدوره في خدمة الزراعة

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة المصرف الزراعي، وعدداً من المسؤولين بالمصرف، الذين استعرضوا أمامه آلية عمل المصرف واختصاصاته، ودوره في دعم وتشجيع قطاع الزراعة، والمشاكل والصعوبات التي تحول دون قيامه بالمهام الموكلة له.

وحسب بيان للمجلس الرئاسي، تم خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، مناقشة الإجراءات التي ساهمت في توحيد إدارة المصرف الزراعي، من أجل الارتقاء بمستوى خدماته.

وأكد المنفي على دور المصرف في دعم المزارعين، والجمعيات والشركات الزراعية، بتقديم التسهيلات التي تساعدهم في سد احتياجات السوق المحلي من المنتجات الغذائية.

وفي ختام اللقاء، قدم رئيس مجلس المصرف الزراعي “درع المصرف الزراعي” لرئيس المجلس الرئاسي تقديراً لدعمه ومساندته لأعمال المصرف في خدمة قطاع الزراعة في ليبيا.