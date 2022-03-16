إنفوغرافيك| أبرز ما جاء في بيان مجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة بشأن ليبيا

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بالقاهرة أعمال الدورة العادية 157. – اتفاق الصخيرات يظل الحل للأزمة الليبية. – دعم جهود الأمم المتحدة للتسوية السياسية – التأكيد على وحدة ليبيا. – رفض التدخلات الخارجية. – الترحيب باتفاقية وقف إطلاق النار. – دعم جهود لجنة “5+5”. – الإفراج عن المعتقلين وإزالة الألغام. – توحيد المؤسسات الأمنية لضمان الاستقرار السياسي والأمني. – سحب القوات الأجنبية والمرتزقة دون استثناء.

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