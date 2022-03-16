إنفوغرافيك| أبرز ما جاء في بيان مجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة بشأن ليبيا

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بالقاهرة أعمال الدورة العادية 157.
– اتفاق الصخيرات يظل الحل للأزمة الليبية.
– دعم جهود الأمم المتحدة للتسوية السياسية
– التأكيد على وحدة ليبيا.
– رفض التدخلات الخارجية.
– الترحيب باتفاقية وقف إطلاق النار.
– دعم جهود لجنة “5+5”.
– الإفراج عن المعتقلين وإزالة الألغام.
– توحيد المؤسسات الأمنية لضمان الاستقرار السياسي والأمني.
– سحب القوات الأجنبية والمرتزقة دون استثناء.
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