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إنفوغرافيك| أبرز ما جاء في بيان مجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة بشأن ليبيا

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بالقاهرة أعمال الدورة العادية 157.

– اتفاق الصخيرات يظل الحل للأزمة الليبية.

– دعم جهود الأمم المتحدة للتسوية السياسية

– التأكيد على وحدة ليبيا.

–  رفض التدخلات الخارجية.

– الترحيب باتفاقية وقف إطلاق النار.

– دعم جهود لجنة “5+5”.

–   الإفراج عن المعتقلين وإزالة الألغام.

– توحيد المؤسسات الأمنية لضمان الاستقرار السياسي والأمني.

– سحب القوات الأجنبية والمرتزقة دون استثناء.

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