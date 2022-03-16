بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 16 مارس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 16 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تبقي الأجواء متقلبة على مناطق غرب ليبيا مصحوبة برياح نشطة قد تسبب في هبوط الرؤية الأفقية و ارتفاع في درجات الحرارة بينما يبقى الطقس معتدل على باقي المناطق.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الغد على بعض المناطق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تتجاوز (50) كم /س خاصةً على المناطق الساحلية مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19 – 25) مْ, وتسجل ارتفاع يوم الغد علي اغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الجمعة علي بعض المناطق مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول يوم الجمعة إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (13 – 19) مْ, وتسجل ارتفاع يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر من يوم الغد على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (22 – 29) مْ، وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد على اغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19 – 21) مْ، وتسجل ارتفاع خلال يومين القادمين.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:16)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:15).