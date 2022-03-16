البحث الجنائي يهدد بإغلاق المخابز المخالفة لسعر الرغيف في بنغازي

أخبار ليبيا 24

حذرت الإدارة العامة للبحث الجنائي أصحاب المخابز في مدينة بنغازي من مخالفة التسعيرة التي حددتها وزارة الاقتصاد، وذلك وفقا لتكليفها من المحامي العام بمراقبة التسعيرة وإغلاق المخابز المخالفة بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي بنغازي.

وفي بيان لها عبر فيسبوك، اليوم الأربعاء، أكدت إدارة البحث الجنائي. أن من يخالف التسعيرة المحددة وهي “الخبز الإفرنجي بسعر 250 درهم للرغيف ذي الوزن 100 جرام. – الخبز الليبي (المحور) بسعر 250 درهم للرغيف ذي الوزن 100 جرام-الخبز العربي (الشامي) 125 درهم للرغيف ذي 50 جرام”. سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والإغلاق.

وقالت الإدارة إن التسعيرة الجديدة لرغيف الخبز، تأتي وفق دراسة لوزارة الاقتصاد. أخذت في عين الاعتبار التغيرات الحاصلة في الأسعار العالمية لمادة الدقيق. وأسعار جميع المكونات الداخلة في صناعة الخبز، حسب تعميم الوزارة الوارد للإدارة العامة للبحث الجنائي.

وأهابت الإدارة بالمواطنين بضرورة الإبلاغ عن المخابز المخالفة للتسعيرة المحددة لدى قسم الظواهر السلبية التابع للإدارة.

وأشارت الإدارة إلى قرار تكليفها من المحامي العام للإشراف على مراقبة الأسعار وضبط التسعيرة في مدينة بنغازي. لافتة إلى أنها عقدت اجتماعا الأيام الماضية مع رئيس مراقبة الاقتصاد بنغازي. ورئيس جهاز الحرس البلدي بنغازي ورئيس اتحاد المطاحن ورئيس نقابة الخبازين. وذلك لوضع آلية توزيع مادة الدقيق وضبط تسعيرة رغيف الخبز.