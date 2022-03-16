حكومة الدبيبة تستدر عواطف الناس   – أخبار ليبيا 24 – استطلاعات

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

أعلن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، الأسبوع الماضي وخلال اجتماعه العادي الثالث للعام 2022، على صرف منحة شهرية بقيمة 600 دينار لفئة أطفال التوحد.

وأوضح مجلس الوزراء أن ذلك يأتي أسوة ببقية الفئات وفقًا للقوائم المحالة من وزارة الشؤون الاجتماعية.. الأمر الذي يراه البعض استدرارا للعواطف. خاصة بعد منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا. وسحب الثقة من حكومة الدبيبة.

استدرار العواطف

أخبار ليبيا 24 توجهت بسؤال لمتتبعيها لمعرفة آراء المواطنين والشارع الليبي حول هل تعد مثل هذه التصرفات مجرد استدرار للعواطف.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” و“تويتر”. يقول: “هل ترى أن موافقة حكومة الديبية على صرف منحة شهرية بقيمة 600 دينار لأطفال التوحد ما هو إلا استدرار لعواطف الناس؟”.

شراء الذمم

رأى المشارك، أبو محمد أن القرار ما هو إلا ضحك على الذقون.. وهو ما وافقه على المشارك، كومبس ميلان، الذي قال: “إن الدبيبة يحاول شراء الذمم بطريقة غير مباشرة”.

في حين طالبت المشاركة، Maryam Omar بمنحة الزوجة التي وعد بها الدبيبة ولم يتم صرفها.

وفي رأي مخالف يقول المشارك، ابراهيم الجبالي، أن ذوي الاحتياجات الخاصة لهم الحق في الاستفادة من خيرات بلادهم.

الحكومة خذلت الشباب

أما المشاركة، رواسي القماطي، فطالبت بزيادة مرتبات المتقاعدين في صندوق الضمان الاجتماعي.

بينما قال المشارك، منصور ربشه، أن الحكومة خذلت الشاب بعد عقد قرانهم مطالبا إياه بتقديم مذكرة للنائب العام للمطالبة بحقوقهم أسوة بباقي الشباب.

أما المشارك، عبدو عبدو أبراهيم، اعتبر أن القرار صائب إذا ما تم زيادة باقي المرتبات خاصة في ظل غلاء الأسعار. لافتا أن القرارات زادت الأسعار بمقدار النصف. على حد تعبيره.

وفي رأي مخالف آخر، قال المشارك، عمر محمد: “الدبيبة هو الوحيد منذ عام 1969 أسعد الشعب وأنساه الحروب”.

مصاريف أطفال التوحد عالية

في حين رأى المشارك، المسلاتي المسلاتي، أن الدبيبة عليه النظر في اقتصاد البلاد الذي أصبحت الأسعار فيها تزداد كل يوم.

أما المشاركة، Anwar Edrisseقالت: “أن الحكومة لا تهب الشعب ولكنها تنفذ قرارات مجلس النواب لصالح الشعب”.

يقول المشارك، رافع ابريك: “كان صارفهن من جيبه الخاص ممكن نقول ذلك. ولكن إذا كان صارفهن من خزانة الدولة معناها حقهم ورزقهم ما فيش جميل”.

أما المشارك Hadi Aker فرأى أن من حق فئة أطفال التوحد نيل المساعدة خاصة أن مصاريفهم عالية.

وقال المشارك، Abdlale Alkber، أن الدبيبة يعرف نقطة ضعف الناس ويستغل من يبيع وطنه بالمال. فأصبح يستري الذمم بأموال الشعب.