بلدية طبرق تقرر منع خروج السلع الأساسية من المدينة – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24 – خاص

قرر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بو الخطابية، منع خروج أي مواد غذائية أساسية من الدقيق والزيوت وغيرها إلى خارج المدينة لافتا أن البلدية في أزمة حقيقة من نقص السلع خاصة في شهر رمضان المبارك.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24. حذر بو الخطابية تجار الجملة من استغلال المواطن عبر رفع الأسعار أو التخزين. مشددا على أصحاب مصانع الدقيق الواقعة في نطاق البلدية، بعدم نقل الدقيق خارج نطاق البلدية عبر البوابات الجنوبية والغربية.

وستتولى لجنة مشكلة من الحرس البلدي، والدعم المركزي، ومكتب الاقتصاد والإصحاح البيئي. التفتيش على المخازن والمتاجر الكبيرة وتجار الجملة، للاطلاع على مخزون السلع الأساسية ومراجعة فواتير الاستيراد.

ولم يمنع بو الخطابية تجار المدن الأخرى من استيراد السلع الأساسية من مصر المجاورة أو من غيرها. ونقلها إلى مدنهم عبر طبرق.