الداخلية تدرب عناصرها في مكافحة تزوير المستندات والوثائق

العنوان-تونس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية اختتام الدورة التدريبية في مجال مكافحة تزييف وتزوير المستندات والوثائق، بمشاركة 334 عنصرا من المنتسبين إليها.

ولفتت الوزارة في بيان لها، أن الدورة نظمت في العاصمة التونسية، برعاية بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ودعم من شرطة المملكة الهولندية.

وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة المقبلة من التدريب ستكون داخل ليبيا لتوطين المعرفة ونقل الخبرات من خلال هؤلاء المدربين.

وتأتي هذه الدورة امتدادا لعدة دورات سابقة استمرت أكثر من عامين، ضمن التنسيق بين اللجنة المركزية للإشراف ومتابعة كافة التعاون والدعم المقدم من كافة المنظمات الإقليمية والدولية، والبعثة الأوروبية.

يذكر أن حفل الختام حضره مسؤولون من بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا، والسفارتين الهولندية والألمانية.