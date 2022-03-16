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السفارة الليبية في كييف تنفي تجنيد روسيا لليبيين للقتال في أوكرانيا

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفت السفارة الليبية في العاصمة الأوكرانية كييف الأخبار المتداولة حول قيام روسيا بتجنيد مرتزقة من ليبيا للمشاركة في القتال ضد أوكرانيا.

وأخلت السفارة، في بيان أصدرته ونشرته على صفحتها الرسمية، مسؤوليتها عن “أي عمل مشين يصدر عن أشخاص لا يمثلون الدولة الليبية”.

وتداولت وسائل إعلام مؤخرًا أنباءً تفيد بقيام روسيا بتجنيد ليبيين وسوريين؛ استعدادًا لنقلهم إلى أوكرانيا للقتال هناك.

وبينما نفت مصادر ليبية هذه الأنباء؛ أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجنيد روسيا ما يقرب من 40 ألف مقاتل سوري لإشراكهم في القتال معها ضد أوكرانيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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