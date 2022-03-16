السفارة الليبية في كييف تنفي تجنيد روسيا لليبيين للقتال في أوكرانيا

نفت السفارة الليبية في العاصمة الأوكرانية كييف الأخبار المتداولة حول قيام روسيا بتجنيد مرتزقة من ليبيا للمشاركة في القتال ضد أوكرانيا.

وأخلت السفارة، في بيان أصدرته ونشرته على صفحتها الرسمية، مسؤوليتها عن “أي عمل مشين يصدر عن أشخاص لا يمثلون الدولة الليبية”.

وتداولت وسائل إعلام مؤخرًا أنباءً تفيد بقيام روسيا بتجنيد ليبيين وسوريين؛ استعدادًا لنقلهم إلى أوكرانيا للقتال هناك.

وبينما نفت مصادر ليبية هذه الأنباء؛ أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجنيد روسيا ما يقرب من 40 ألف مقاتل سوري لإشراكهم في القتال معها ضد أوكرانيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية