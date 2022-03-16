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مصباح أوحيدة: لا يوجد أي مبرر للدبيبة للبقاء في السلطة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو مجلس النواب، مصباح أوحيدة، أنه لا يوجد أي مبرر لعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة للبقاء في السلطة.

وقال أوحيدة، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “لا يوجد أي مبرر لرئيس حكومة الوحدة الوطنية للبقاء في السلطة”.

وأضاف “الدبيبة فشل طيلة المدة الماضية في تحقيق ما جاء من أجله من أهمها الانتخابات في 24 ديسمبر ومكافحة الفساد وترشيد الإنفاق”.

وتابع “جعل موارد الدولة مطية للدعاية الانتخابية وهو الآن يعمل على جر البلاد إلى متاهة ليبقى في السلطة”.

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أوحيدة الدبيبة

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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